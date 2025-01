OM : De Zerbi envoie un coup de pression !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait décidé de miser sur Lilian Brassier pour renforcer sa défense centrale. Le Français sortait d’une très bonne saison avec Brest, mais il n’arrive pas forcément à retrouver un tel niveau dans le sud de la France. Le joueur de 25 ans a encore réalisé une mauvaise prestation face à l’OGC Nice et Roberto De Zerbi a par la suite envoyé un message très ferme au principal intéressé.

Avec le match nul du PSG face au Stade de Reims samedi soir (1-1), l’OM avait l’occasion de grappiller quelques points sur le leader parisien lors de son déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche soir. Malheureusement, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à l’emporter face à leurs voisins du sud de la France, qui se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations d’Evann Guessand et de Mohamed-Ali Cho.

Brassier est une nouvelle fois passé à côté de son match

L’OM n’a donc pas brillé face à l’OGC Nice, à commencer par Lilian Brassier. Le central était associé à Leonardo Balerdi et Amir Murillo et il est encore une fois passé à côté de son match. Il est particulièrement fautif sur le premier but des Niçois où il se fait chiper la balle par Evan Guessand et ne peut empêcher ce dernier de marquer par la suite. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a toutefois tenu à voler au secours de son joueur. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « En effet, il est passé à côté de son match, mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Je suis celui qui se trompe le plus. Ce soir, il s'est loupé, mais pas parce qu'on lui demande de faire le jeu, il a commis une erreur. »

« S'ils ne le veulent pas, ils peuvent aller en tribune »

Par la suite, Roberto De Zerbi s’est ensuite confié sur le rôle des défenseurs centraux dans son équipe. Selon les propos du coach de l’OM, on comprend que Lilian Brassier a peu de chances de retrouver le onze de départ s’il n’améliore pas son niveau, surtout à la relance. « Je demande beaucoup aux centraux et ils doivent faire beaucoup, parce qu'ils jouent à l'OM et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne sont pas bons pour l'OM. Avec moi, les défenseurs centraux doivent faire le jeu et s'ils ne le veulent pas, ils peuvent aller en tribune. »