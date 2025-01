Neymar : Son mercato affole le PSG et le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Que ce soit au PSG ou au Real Madrid, Neymar a de bons amis et surtout des compatriotes brésiliens. Marquinhos et Vinicius Jr ont côtoyé tous deux la star auriverde en club ou en sélection. D'ailleurs, dans la foulée des victoires du Paris Saint-Germain et de la Casa Blanca en Ligue des champions cette semaine, ils ont évoqué le dossier Neymar.

C'est déjà la fin de l'exil saoudien pour Neymar ? Pour cette année 2025, comme son coach Jorge Jesus l'a assuré, le nom du Brésilien n'a pas été inclus dans la liste des joueurs d'Al-Hilal pour la Saudi Pro League. Neymar ne pourra donc que disputer les rencontres de Ligue des champions asiatique avec le club de Riyad... s'il y honore son contrat jusqu'à son terme à savoir le 30 juin prochain.

Vinicius Jr : «J’espère qu’il pourra revenir le plus tôt possible à Santos»

Car en effet, il est question d'un transfert de Neymar pendant ce mercato hivernal. Un retour au Brésil pourrait voir le jour pour celui qui a fait ses classes et ses débuts professionnels à Santos. Coéquipier de Neymar avec la Seleçao, Vinicius Jr a réclamé pour TNT Sports cette semaine, un accord entre les parties concernées. « Ney est notre idole. J’espère qu’il pourra revenir le plus tôt possible à Santos. Pour le Brésil et la sélection, c’est important d’avoir un joueur comme Ney, et encore plus à Santos, qui est sa maison, où il a joué tant de matchs… Qu’il prenne la meilleure décision de sa vie ».

Marquinhos : «S’il retourne au Brésil, j’espère qu’il sera heureux»

En plus de l'attaquant du Real Madrid, c'est le capitaine du PSG en la personne de Marquinhos qui a aussi évoqué le mercato de Neymar en cette semaine de Ligue des champions. « S’il retourne au Brésil, j’espère qu’il sera heureux. On sait tous la qualité qu’il a encore. Il peut continuer de nous aider sérieusement en sélection ».