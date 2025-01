Mercato - Neymar : Son retour est imminent

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans le dur du côté d’Al-Hilal où il ne joue plus du tout, Neymar devrait animer le mercato au cours des prochaines heures. Et pour cause, la légende brésilienne se rapproche fortement d’un retour du côté de Santos, son club formateur. Selon l’Equipe, l’arrivée de la star de 32 ans au Brésil est imminente.

En août 2023, le PSG vendait Neymar à Al-Hilal contre 90M€, soit la plus grande vente de l’histoire du club parisien. Un an et demi plus tard, force est de constater que l’aventure saoudienne a tourné au cauchemar pour la vedette brésilienne, qui n’a pris part qu’à sept rencontres depuis son arrivée. Récemment, son entraîneur Jorge Jesus révélait que son avenir ne devrait pas s’écrire au sein du club basé à Riyad.

Neymar de retour à Santos ?

« Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat. Il peut participer à la Ligue des champions asiatique. La Ligue saoudienne fait partie des meilleures ligues du monde. Tous les joueurs d’Al-Hilal peuvent jouer pour n’importe quel club d’Europe. Alors qu’il était sur le point de revenir, il s’est à nouveau blessé. C’est un joueur qui ne laisse aucun doute, un joueur de classe mondiale. Mais la vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement », expliquait ainsi Jorge Jesus. Désormais, et comme l’a révélé le média local Diario do Peixe, un retour de Neymar à Santos se profile.

Le Brésilien va résilier son contrat avec Al-Hilal

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, Neymar pourrait ainsi retrouver du rythme au sein de son club formateur. Si un prêt était évoqué, L’Equipe révèle ce vendredi que le joueur ainsi que son père devraient entrer au capital de Santos, permettant ainsi au milieu offensif de bénéficier de conditions salariales intéressantes au Brésil. Ce dernier devrait résilier son contrat avec Al-Hilal avant de s’engager avec Santos.