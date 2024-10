Officiel : L’OM annonce une terrible nouvelle

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour de sélection après avoir été touché au genou gauche à l’entraînement, Valentin Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés. L’Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi soir la blessure de son international argentin prêté avec option d’achat par l’Inter, qui devrait manquer la fin de la saison.

C’est une très mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille et Valentin Carboni. Alors qu’il a quitté sa sélection après avoir été blessé au genou, la presse argentine a révélé ce vendredi soir que le joueur de 19 ans souffrait d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche, signifiant la fin de sa saison. Une terrible nouvelle confirmée dans la foulée par l’OM.

Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche

« Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a publié le club sur son site internet.

Longue absence en vue

Prêté par l’Inter avec une option d’achat de 36M€, Valentin Carboni voit son avenir à l’OM s’écrire en pointillé. Si le club n’a pas officialisé la fin de sa saison, une longue absence est à prévoir pour l’Argentin, bientôt opéré.