Il fait une grosse annonce sur l’avenir de Messi

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi n’est pas certain de prolonger son contrat avec le PSG. Son avenir en sélection pose également question. Angel Di Maria, lui, est clair : il veut que le septuple Ballon d’Or participe à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en 2026.

Lionel Messi n’est pas dans la plus grande forme de sa carrière. Étincelant à la Coupe du monde qu’il a remportée avec l’Argentine, l’attaquant du PSG est moins performant depuis son retour du Qatar. Au-delà de sa forme, son avenir pose question. Messi sera en fin de contrat à l’issue de la saison et pour le moment, il n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le PSG. Un débat qui aura aussi lieu avec la sélection argentine.

«Leo doit être à la prochaine Coupe du monde»

Après avoir remporté la Coupe du monde, l’unique titre qui manquait à son palmarès XXL, Lionel Messi va forcément se poser des questions. Pour Angel Di Maria, la Pulga ne doit pas arrêter. « Leo doit être à la prochaine Coupe du monde, quoi qu'il arrive. C'est Leo. Sept Ballon d'Or, Ligue des Champions, il a tout gagné avec Barcelone, il est le meilleur de l’histoire », a déclaré l’ancien joueur du PSG dans un entretien accordé à ESPN .

Pour Di Maria, Messi est meilleur que Maradona