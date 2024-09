Neymar - Mbappé : Une grosse erreur du PSG est révélée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les séparations sont souvent difficiles, avec le PSG, elles le sont systématiquement. Ces dernières années, le club de la capitale n'a pas su gérer les adieux de ses stars comme Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar ou dernièrement Kylian Mbappé. Pour Daniel Riolo, le consultant se nomme Nasser Al-Khelaïfi, le patron de l'équipe française.

Le PSG a tourné une page importante de son histoire cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé, c’est une longue ère qui a pris fin. Le plus gros salaire du vestiaire parisien a plié ses bagages, direction le Real Madrid, là où les rêves de victoire en Ligue des champions prennent forme. Désormais, la priorité est mise sur des joueurs à fort potentiel. Le dernier recrutement réalisé illustre ce changement de trajectoire. Le PSG a recruté Joao Neves, Willian Pacho ou encore Désiré Doué, bien loin des Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

Riolo révèle un souci au PSG

Pour Daniel Riolo, le PSG a mal géré cette transition et le départ de ses stars. Selon lui, de nombreux cadres ont raté leur sortie avec le club parisien. « Je n’ai pas dis que je veux à nouveau des stars, ou alors si tu en as, si tant est qu’il y en a beaucoup dans le foot européen ce qui est un autre débat, encore faut-il savoir les gérer. Le souci n’était pas d’avoir Neymar, quand il arrive c’est extraordinaire. Le problème c’est ce que Nasser fait des stars : comment il les fait venir, les gère et les fait partir ! » a lâché le consultant.

« Le problème du PSG c’est Nasser Al-Khelaïfi »

Selon lui, le principal responsable se nomme Nasser Al-Khelaïfi. « Le problème du PSG c’est Nasser Al-Khelaïfi, tout ce qu’il fait. Aujourd’hui c’est Luis Enrique qui a pris le pouvoir, c’est lui qui lui a donné. Il s’est trompé sur la personne à qui il l’a donné » a déclaré Riolo durant l’After Foot sur RMC.