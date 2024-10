Zidane : Une légende réclame sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Erik ten Hag remercié, Manchester United se cherche un nouvel entraîneur alors que Ruud van Nistelrooy va assurer l'intérim sur le banc des Red Devils. Qui succédera donc au Néerlandais ? Alors que le nom de Ruben Amorim revient souvent, la piste menant à Zinedine Zidane fait encore et toujours réagir dans le nord de l'Angleterre. D'ailleurs, on aimerait bien voir Zizou à Manchester.

Cela fait maintenant depuis mai 2021, date de son départ du Real Madrid, que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. A quand un retour du technicien français ? Cela pourrait prochainement intervenir. Depuis qu'il est libre, Zizou a régulièrement été cité parmi les options pour s'asseoir sur le banc de Manchester United. Si cela ne s'est jamais concrétisé jusqu'à présent, voilà que la bonne occasion pourrait enfin se présenter. En effet, Erik ten Hag vient d'être remercié par Manchester United et si on parle beaucoup de Ruben Amorim, le nom de Zinedine Zidane est réclamé par certains.

Zidane à Manchester United ?

C'est notamment le cas de Paul Scholes, légende de Manchester United. En effet, dans des propos rapportés par Manchester Evening News, l'Anglais a confié à propos de Zinedine Zidane : « Amorim est intéressant, mais c'est risqué. Nous connaissons le style de jeu, Amorim joue un bon football. On a parlé de lui pour City, ça en dit long. Mais ces entraîneurs ont été dans des clubs où les attentes ne sont pas hautes. J'étais un grand fan de Thomas Tuchel, mais il n'est plus libre. Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde dont il devrait avoir les meilleurs. Zidane est l'un de ceux là. Mais je ne connais pas son rapport avec la langue anglaise ou s'il veut venir en Angleterre ».

« Peut-être que Zinedine Zidane est disponible... »

Paul Scholes n'a d'ailleurs pas été le seul à évoquer le nom de Zinedine Zidane pour venir entraîner Manchester United. En effet, Louis Saha, ancien des Red Devils, a également confié : « Peut-être que Zinedine Zidane est disponible. Il a exprimé son désir de prendre la tête de l'équipe de France. Il n'a pas encore eu l'occasion de le faire en raison de la réussite de Deschamps. C'est le nom qui me vient à l'esprit, mais c'est une situation très difficile d'arriver dans une équipe qui est en pleine transition. Il est très difficile pour quiconque d'arriver et d'apporter la magie. Nous avons vu tant de managers, de grands managers, échouer ici. Il doit y avoir une raison à cela et ce n'est pas seulement une question de managers ».