Zidane : Une fake news XXL pour son retour ?

Thomas Bourseau

Le Bayern Munich, comme Liverpool et le FC Barcelone, se retrouvera sans entraîneur à l’issue de la saison. C’est pourquoi les dirigeants bavarois s’intéresseraient à Zinedine Zidane et auraient même entamé les discussions selon la presse espagnole. La vérité serait tout autre.

Zinedine Zidane est toujours à la recherche d’un challenge à relever. À la fin de la saison, ce sera le terme de la troisième année sabbatique du champion du monde 98 depuis son second départ du Real Madrid en mai 2021. L’entraîneur aux trois Ligues des champions rêvait de l’équipe de France, mais Didier Deschamps a été reconduit au poste de sélectionneur jusqu’en 2026 après le Mondial au Qatar.

Un boulevard pour Zidane au Bayern Munich ?

Et maintenant ? Marca a révélé en fin de semaine dernière des contacts entre le clan Zinedine Zidane et les dirigeants du Bayern Munich. La cause ? La quête du club bavarois d’un successeur de Thomas Tuchel pour s’asseoir sur le banc du géant de Bundesliga la saison prochaine. Le feuilleton Zidane au Bayern a pris dans l’ampleur ces dernières heures après la prolongation de contrat de Julian Nagelsmann à la Mannschaft jusqu’à l’été 2026.

Pas de discussions entre Zidane et le Bayern Munich !