Zidane sème la doute au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane ne semble plus être le grand favori à la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Au sein du club merengue, le président Florentino Pérez militerait pour le retour de Zidane, mais les autres dirigeants auraient un autre profil en tête. Explications.

Le Real Madrid serait susceptible de changer d’entraîneur en fin de saison, moment où le contrat de Carlo Ancelotti arrivera à expiration. Direction le Brésil et la sélection pour le technicien italien ? Le suspense est à son comble, mais le principal intéressé botte constamment en touche.

Zidane ou Xabi Alonso, le Real Madrid ne tombe pas d’accord

Du côté de la direction du Real Madrid, le désaccord serait au rendez-vous concernant le retour de Zinedine Zidane ou bien un autre profil. C’est du moins ce que le journaliste Javier Rodriguez Pascual de Relevo a fait savoir lors d’une entrevue avec Madrid Zone.

Le Real Madrid lâche une réponse pour le retour de Zidane https://t.co/wfw74sHz6U pic.twitter.com/SGDeiR9KLY — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Zidane est le favori de Perez et Xabi Alonso est le favori du club»