Zidane - PSG : Le Qatar peut exulter

Pierrick Levallet

Que fera Zinédine Zidane à l'avenir ? Sans club depuis l'été 2021, le technicien français est régulièrement annoncé du côté du PSG pour remplacer Christophe Galtier, mais aussi au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti. Toutefois, l'Italien ne devrait pas quitter les Merengue peu importe ses résultats en fin de saison.

Où Zinédine Zidane reprendra du service ? C’est la grande question qui agite le marché des entraîneurs ces dernières semaines. Alors que le Qatar rêve de le voir débarquer au PSG, l’ancien numéro 10 des Bleus est également annoncé vers un retour au Real Madrid. Carlo Ancelotti, convoité par la sélection nationale du Brésil, pourrait bien partir à l’issue de la saison. Toutefois, Luis Figo le voit rester, peu importe le résultat en Ligue des champions.

Zidane - PSG : Le Qatar n’a pas dit son dernier mot https://t.co/5vAbB6FugB pic.twitter.com/BH0sACW6y0 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Figo l'assure, Ancelotti va rester au Real Madrid

« Ancelotti est le meilleur. Mais parfois, il y a des décisions au niveau du club qui ne sont pas comprises. Il veut être là et il sera là parce qu'on ne gagne pas toujours la Ligue des champions. Le Brésil n'est pas le seul à vouloir Carlo » a lancé la légende portugaise lors d’une conférence de presse à l’occasion des Laureus World Sports Awards.

Zidane va se faire recaler

De plus, Zinédine Zidane n’est même pas la priorité du Real Madrid pour la succession de Carlo Ancelotti comme Le10Sport peut vous le confirmer. Florentino Pérez lui préfère Jürgen Klopp, ou encore Xabi Alonso et Raul. Le Qatar peut se réjouir, et espérer une arrivée de Zinédine Zidane au PSG. À suivre...