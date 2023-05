Catastrophe à l’OM, un énorme coup de balai se prépare

Arnaud De Kanel

Battu par le RC Lens dimanche soir à Bollaert, l'OM a perdu sa place de dauphin au profit de son adversaire du soir. Un résultat qui ne présage rien de bon au vu du peule matchs qu'il reste à disputer. Le club phocéen se dirige donc vers une 3ème place qui n'est pour l'instant pas directement qualificative pour la Ligue des champions. Une catastrophe financière pour l'OM qui compenserait en vendant plusieurs cadres.

L'OM a perdu bien plus qu'un match face au RC Lens. Les Olympiens ont cédé leur deuxième place directement qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions. L'OM pointe donc à la troisième place du classement et en l'état, elle obligerait les Marseillais à passer par les barrages au mois d'aout. Une victoire finale de la Juventus en Europa League pourrait la rendre directement qualificative mais rien n'est fait puisque les Bianconeri affronteront le FC Séville, le spécialiste de la compétition, en demi-finale. Une non-qualification résonnerait comme un échec retentissant et freinerait considérablement l'OM d'un point de vue financier mais également d'attractivité. Sans Ligue des champions, complique d'attirer de grands joueurs, mais facile de vendre ses meilleurs éléments.

Des cadres sur le départ ?

Pour équilibrer ses comptes, l'OM devra réaliser de belles ventes. Ainsi, les joueurs possédant une belle valeur marchande pourraient quitter la cité phocéenne lors du mercato. La Provence indique que Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez voire même le capitaine et indéboulonnable Valentin Rongier ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Ils ne sont pas les seuls concernés par ce gros coup de balai.

La grande braderie a commencé à l'OM