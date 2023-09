Zidane - OM : Il vend la mèche en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est déjà terminé pour Marcelino ! Moins de trois mois après son arrivée à Marseille, le technicien espagnol a présenté sa démission après les évènements survenus lundi soir à la Commanderie avec Pablo Longoria et les ultras. La question se pose désormais : qui pour le remplacer ? Une chose est sûre, ce ne sera pas Zinédine Zidane.

C'est désormais officiel, Marcelino n'est plus l'entraîneur de l'OM. « Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l'équipe dirigeante, l'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés » a annoncé le club marseillais, après la réunion qui a eu lieu à la Commanderie lundi soir et qui a vu certains leaders d'associations de supporters s'en prendre verbalement à Pablo Longoria.

C’est la crise, l’OM prêt à imiter le PSG ? https://t.co/YyEzI6wZEO pic.twitter.com/IsaxbhqR9H — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Qui pour remplacer Marcelino ?

Choqué par le comportement des supporters, Marcelino a décidé de présenter sa démission. Pancho Abardonado va assurer l'intérim et sera sur le banc face à l'Ajax Amsterdam ce jeudi. Pour l'heure, Frank McCourt accuse le coup et n'aurait pas commencé à rechercher un remplaçant selon les informations de L'Equipe, même si plusieurs noms commencent à apparaître sur les réseaux sociaux à l'instar de celui de Zinédine Zidane.

Zidane, c'est non !