Zidane de retour, du changement est annoncé !

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane attend la bonne proposition pour reprendre du service, et ne verrait pas d’un mauvais œil un deuxième retour chez les Merengue, où la place pourrait se libérer avec l’avenir très incertain de Carlo Ancelotti. D’après la presse espagnole, l’Italien est condamné à triompher en Ligue des champions pour rester maître de son destin.

Désireux de prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, dix ans après la nomination de Didier Deschamps, Zinedine Zidane a connu une grande désillusion avec la prolongation de l’actuel sélectionneur jusqu’en 2026. L’ancien meneur de jeu n’a plus le choix et doit donc étudier les autres options qui s’offrent à lui pour trouver un poste, lui qui compte reprendre du service à la rentrée. Si la piste PSG revient comme un serpent de mer à chaque crise traversée par l’écurie parisienne, un énième retour au Real Madrid ne dérangerait pas le principal intéressé.

Zidane visé, mais Klopp est la priorité

En effet, la presse espagnole a récemment indiqué que Zinedine Zidane se verrait bien retrouver le Real Madrid, ses relations avec le président Florentino Pérez étant redevenues cordiales après son départ en 2021. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’option Zidane est à l’étude au sein de la Casa Blanca , mais la priorité madrilène en cas de départ de Carlo Ancelotti se nomme Jürgen Klopp (Liverpool).

Danger pour Ancelotti