Zidane à l’OM, le rêve est permis ?

Alors qu’Igor Tudor a réussi sa première saison à l’OM, l’intérêt de la Juventus pour l'entraîneur croate pourrait la pousser au départ. Et pour sa succession, de nombreux Marseillais se mettent à rêver de Zinedine Zidane. Selon la presse espagnole, la direction lorgnerait l’ancien technicien du Real Madrid, libre depuis mai 2021. Un intérêt crédible ?

L’enfant de la Castellane posera-t-il un jour ses valises à Marseille pour poursuivre sa carrière d’entraîneur ? La question est aujourd’hui permise, alors que Zinedine Zidane tarde à retrouver un club, lui qui a des exigences précises avant d’accepter un nouveau projet suite à son départ du Real Madrid à l’été 2021. L’ancien meneur de jeu des Bleus fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis la fin de son aventure à la Casa Blanca , avec un intérêt très prononcé du PSG. Cependant, le Qatar n’a jamais réussi jusqu’à maintenant à convaincre Zinedine Zidane de débarquer dans la capitale, la faute, notamment, à ses racines marseillaises.

Mercato : Zidane bientôt à l’OM, une réponse tombe https://t.co/kuGMNheVTH pic.twitter.com/TzzgU94Zuy — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

À Marseille, on rêve toujours de Zidane

Bien qu’il n’ait jamais porté le maillot de l’OM, Zinedine Zidane reste profondément attaché à sa ville natale. La cité phocéenne n’avait pas hésité à se faire entendre l’été dernier, quand l’ancien de la Juventus et du Real Madrid était annoncé proche du PSG avant la nomination de Christophe Galtier. Refroidi par le mode de gouvernance de la formation parisienne, Zizou aurait également été réticent à l’idée de se mettre à dos les supporters marseillais en débarquant près du Parc des Princes. Ces derniers rêvent au contraire de voir l’idole de toute une ville prendre un jour les commandes de leur club de cœur. Une volonté partagée par les dirigeants de l’OM ?

L'OM est prudent