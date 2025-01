Wahi - OM : Coup de théâtre pour son transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM a déjà commencé à chercher son remplaçant, Elye Wahi n’est pas encore parti. En raison du départ d’Omar Marmoush à Manchester City, l’Eintracht Francfort est annoncé sur la piste de l’attaquant âgé de 22 ans. Le club allemand aurait même formulé une offre de 20M€, que Marseille aurait refusée.

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Elye Wahi est pour le moment toujours un joueur de l’OM. Après avoir assuré le contraire, Marseille a finalement ouvert la porte à un départ de l’attaquant âgé de 22 ans, arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens. En ce sens, l’Eintracht Francfort est très intéressé par l’ancien montpelliérain

L’OM refuse une offre de 20M€ pour Wahi

Ayant cédé Omar Marmoush à Manchester City, le club allemand a jeté son dévolu sur Elye Wahi pour le remplacer. Dans cette optique, l’Eintracht Francfort aurait envoyé une offre de 20M€ à l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029, d’après les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg. Une proposition qui aurait été refusée par Marseille.

Francfort ne proposera pas plus

En effet, l’OM a dépensé 25M€, plus 5M€ de bonus, pour recruter Elye Wahi et attend une offre équivalente pour accepter de s’en séparer. Florian Plettenberg ajoute que ce dossier n’est pas terminé, mais que l’Eintracht Francfort n’aurait pas l’intention de revoir sa proposition à la hausse et explorerait d’autres pistes.