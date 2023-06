Vente OM : Frank McCourt enfin sur le départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'OM est reparti de plus belle. Le club marseillais pourrait passer sous pavillon saoudien selon plusieurs sources, notamment Michel Moulin. Président du 10Sport.com, il a confirmé des discussions entre l'OM et l'Arabie Saoudite. Frank McCourt, qui se montre à l'écoute, pourrait-il enfin passer la main ?

La vente de l'OM est un vieux serpent de mer, qui agite les foules marseillaises. Et ce dossier est revenu au premier plan dernièrement, suite à certaines sorties énigmatiques. D'autres se montrent plus affirmatifs comme Thibaud Vézirian, qui va jusqu'à annoncer le départ de Frank McCourt. Le10Sport.com vous a annoncé que ce dossier n'était pas à un tel stade. Ces derniers jours, des émissaires saoudiens ont débarqué à Marseille. Et selon Michel Moulin, des discussions ont débuté avec le propriétaire de l'OM.

Vente OM : Il lâche une bombe sur l’Arabie Saoudite en direct https://t.co/viZUvanIWS pic.twitter.com/4TA9IW1JwD — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Discussions entamées entre l'Arabie Saoudite et McCourt

« Si je vais racheter l’OM ? Je n’ai pas gagné au loto. Si j’aurais aimé ? Oui, mais je n’ai pas gagné au loto. L’Arabie Saoudite ou Saadé sont les deux qui pourraient racheter l’OM .S’il y a des discussions ? Peut-être que je rêve, parfois on espère qu’il y ait un concurrent au PSG. Mais c’est vrai qu’il y a eu certaines discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite » a confié l'ancien dirigeant du PSG et président du 10Sport au micro d' Europe 1 . Rolland Courbis avait déjà évoqué des bruits de couloir. Certaines rumeurs annoncent une possible arrivée de Zinédine Zidane au poste d'entraîneur.

Zidane impliqué dans ce dossier