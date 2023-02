Vente OM : Cette annonce qui va calmer tout le monde

Thibault Morlain

Cet hiver, l’OM a réalisé un mercato XXL avec notamment le transfert le plus onéreux de son histoire. En effet, acheté pour 32M€, Vitinha est devenu le joueur le plus cher du club phocéen. Des investissements qui relancent alors chez certains l’hypothèse d’une vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Mais voilà que les récents propos de Pablo Longoria risquent de calmer tout le monde.

L’OM a sorti le chéquier en janvier. En effet, tandis que Ruslan Malinovskyi a été prêté avec option d’achat, Azzedine Ounahi a été acheté pour 10M€ tandis que Vitinha a lui rejoint le club phocéen en provenance de Braga contre 32M€. Aujourd’hui, le Portugais est donc le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM. Mais d’où vient cet argent ? Telle est la question que certains se posent, s’imaginant alors déjà une vente du club phocéen par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. Il n’en serait finalement rien…

« On n'a pas changé de dimension »

A l’occasion de la présentation d’Ounahi et Vitinha, Pablo Longoria a mis les choses au point concernant les investissements réalisés par l’OM cet hiver. Et le président olympien a lâché un message très fort, assurant : « On n'a pas changé de dimension. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l'effectif en jouant sur la trésorerie, sur la capacité d'amortissement, sur les salaires des joueurs pour avoir une situation économique au 1er février identique à celle du 31 décembre. On pense avoir renforcé l'effectif. C'est donc une indication économique positive ».

« Il faut prendre en considération le salaire, la durée du contrat »