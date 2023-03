Une star va signer, l'ultime obstacle du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos est en pourparlers avec sa direction pour prolonger, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que les deux parties veulent poursuivre leur cohabitation au moins une saison de plus, le salaire du joueur serait l'ultime obstacle de ce dossier.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le vétéran espagnol - qui fête ses 37 ans ce jeudi - va changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour éviter ce terrible scénario, le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Sergio Ramos. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février.

Sergio Ramos et le PSG en pourparlers pour prolonger

Ce jeudi, L'Equipe a fait un nouveau point sur la situation de Sergio Ramos. Et à en croire le média français, le PSG aimerait bel et bien garder Sergio Ramos pour une saisons supplémentaire minimum. Toutefois, son salaire poserait problème. En effet, Sergio Ramos toucherait environ 791 600 € brut mensuels. Ce qui fait de lui le 8ème joueur le mieux payé au PSG et en Ligue 1. Par conséquent, prolonger Sergio Ramos représenterait un risque vis-à-vis du fair-play financier, puisque le PSG aura davantage de difficultés à alléger sa masse salariale. Et cela pourrait impacter le prochain mercato du club parisien.

Le salaire de Sergio Ramos freine le dossier