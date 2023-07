Une star s'en va, le RC Lens vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, Seko Fofana a officialisé son départ du RC Lens. Sa prochaine destination est déjà connue. Le milieu de terrain devrait s'engager avec Al-Nassr et évoluera aux côtés d'un certain Cristiano Ronaldo. Directeur général du club nordiste, Arnaud Pouille a fait ses adieux au joueur en livrant un message poignant.

« Je pars mais je vous oublie pas ! ». Par ces mots, Seko Fofana a officialisé son départ du RC Lens. Pour une somme comprise entre 20 et 25M€, le milieu de terrain a accepté de s'engager avec Al-Nassr. Le joueur ne disputera pas la prochaine Ligue des champions sous le maillot Sang et Or, mais sa direction ne lui en tient pas rigueur. Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a tenu à le remercier pour toutes ces années de bons et loyaux services.

Le RC Lens rend hommage à « Captain Seko »

« Nous pourrions mettre en avant une tristesse intense et nostalgique, que l’on ne peut pas occulter, à l’annonce de ce départ. Néanmoins, j’ai envie, au nom du club, de surtout saluer un capitaine exemplaire qui a été étincelant et a montré la voie durant trois saisons.Malgré les sollicitations, nombreuses, il ne s'est jamais détourné de ce projet qui est devenu le sien. Pendant ces trois années, nous aurons su préserver ce schéma de confiance sans jamais en déroger. Pour un joueur de ce calibre, cette signature était une prise de risque, elle a donné naissance à une romance. Seko a porté haut et fièrement le blason artésien, avant le brassard qui fait de lui « Captain Seko » » a lâché le responsable. Dans un second temps, il a salué l'incroyable fidélité de Fofana.

« Tout le monde au club lui dit merci »