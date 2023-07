La star du RC Lens officialise son transfert

Thibault Morlain

Au terme d’une saison exceptionnelle validée avec la qualification pour la Ligue des Champions, le RC Lens espérait conserver ses meilleurs éléments afin de disputer la Coupe d’Europe. Mais compte tenu des performances des hommes de Franck Haise, ça s’annonçait compliqué. Et après Loïs Openda, c’est Seko Fofana qui fait ses valises.

Sur ce mercato estival, le RC Lens multiplie les recrues. Franck Haise peut compter sur de nombreux renforts, mais l’entraîneur des Sang et Or doit également fait avec des départs de poids au sein de son effectif. Il y a quelques jours, c’est Loïs Openda qui a fait ses valises. Courtisé par le RB Leipzig, l’attaquant belge a rejoint l’Allemagne dans le cadre d'un transfert historique, devenant la plus grosse vente de Lens. Et voilà que c’est désormais au tour de Seko Fofana.

« Je pars mais je vous oublie pas ! »

Depuis plusieurs jours maintenant, il était annoncé que Seko Fofana se rapprochait d’un départ du RC Lens. Capitaine des Sang et Or et meneur du club lensois depuis son arrivée de l’Udinese, l’Ivoirien s’en va bel et bien cet été. En effet, sur ses réseaux sociaux, Fofana l’a confirmé en postant le message suivant : « Je pars mais je vous oublie pas ! » .

Direction l’Arabie Saoudite pour Seko Fofana

Si Seko Fofana n’a donné aucun indice concernant sa future destination, il n’y a pas vraiment de doute à ce sujet. L’Ivoirien va lui aussi céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite. En effet, le milieu de terrain doit s’engager avec le club d’Al-Nassr, devenant à cette occasion le coéquipier de Cristiano Ronaldo ou encore Marcelo Brozovic, avec qui il fera d’ailleurs la paire au milieu de terrain. Le RC Lens s’y retrouvera aussi financièrement dans l’opération puisque le transfert de Seko Fofana devrait rapporter au dernier deuxième de la Ligue 1 environ 20M€.