Une star prête à snober l'OM pour l’équipe de France ? Elle répond

En grande forme sous le maillot de l'OM cette saison, Valentin Rongier garde dans un coin de sa tête l'objectif équipe de France. Alors que Didier Deschamps s'apprête à entamer un nouveau cycle, le milieu de terrain espère atteindre la sélection nationale, tout en restant en Ligue 1. Il l'a expliqué au micro de RMC ce lundi soir.

Titulaire indiscutable à l'OM, Valentin Rongier devrait être devant son écran le 16 mars prochain, au moment où Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Au micro de RMC , le milieu de terrain marseillais a évoqué ses ambitions avec l'équipe de France.

Rongier interpelle Deschamps

« Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant "il faut que tu sois appelé". Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal » a confié Rongier.

« Je n'ai pas besoin de partir à l'étranger»