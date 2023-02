Didier Deschamps interpellé à l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une excellente saison avec l’OM, Valentin Rongier est l’un des titulaires indiscutables dans le onze d’Igor Tudor. Capitaine depuis le début de cet exercice, le joueur formé au FC Nantes est candidat à une convocation en équipe de France. Rongier en rêve mais n’en fait pas une priorité absolue.

Après Matteo Guendouzi et Jordan Veretout, Valentin Rongier pourrait-il être le troisième joueur de l’OM appelé en équipe de France ? C’est une possibilité. Couteau suisse de l’OM la saison dernière, Valentin Rongier est encore plus important cette année, lui qui a récupéré le brassard de capitaine depuis que Dimitri Payet est sur le banc.

Rongier flambe avec l’OM

Rongier réalise une excellente saison, sûrement sa meilleure depuis son arrivée à l’OM. Son duo avec Jordan Veretout fonctionne très bien et l’équipe de France est en ligne de mire. Même si Rongier n’en fait pas une obsession.

«Si ça doit venir, ça viendra»