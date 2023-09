Une star du Real Madrid a recalé l'Arabie Saoudite

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Real Madrid, David Alaba aurait pu migrer vers l'Arabie Saoudite cet été. En effet, Al Ittihad a tenté de boucler le transfert de l'international autrichien, et ce, après avoir recruté Benzema. Toutefois, David Alaba a refusé la proposition du club basé en Saudi Pro League.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema a rejoindre une toute nouvelle destination, plutôt que de prolonger. En effet, le buteur français de 35 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Après Benzema, Al Ittihad a dégainé une offre XXL pour Alaba

Après avoir réussi le coup Karim Benzema, la direction d'Al Ittihad aurait tenté de chiper une autre star au Real Madrid. D'après les indiscrétions de Relevo , rapportés par Mundo Deportivo , l'écurie saoudienne aurait formulé une offre XXL à David Alaba. Toutefois, le défenseur de la Maison-Blanche aurait refusé presque immédiatement la proposition formulée par Al Ittihad.

Alaba a dit non à Al Ittihad