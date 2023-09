Messi claque la porte du PSG, c'est le jackpot

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a fait ses valises et s'est envolé vers Miami pour s'engager en faveur de l'Inter. Alors que la Pulga flambe aux Etats-Unis, Nelson Rodriguez - vice-président exécutif de la MLS - se frotte les mains. En effet, Leo Messi rapporterait gros depuis sa signature.

Lors de son arrivée au PSG, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, la Pulga a claqué la porte du Parc des Princes. En effet, Leo Messi a quitté le PSG pour signer librement et gratuitement à l'Inter Miami.

La MLS touche le jackpot grâce à Messi

Alors que Lionel Messi enchaine les grosses performances avec l'Inter Miami, Nelson Rodriguez a touché le pactole. En effet, le vice-président exécutif de la MLS a révélé que la Pulga rapportait gros depuis son arrivée aux Etats-Unis.

«Les chiffres sont incroyables»