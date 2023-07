Une star du Real Madrid à l’OM, il balance une folle rumeur en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Célèbre influenceur marseillais, Mohamed Henni a balancé une incroyable rumeur lors de l'un de ses lives. Selon ses informations, Eden Haard serait proche de s'engager avec l'OM. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, l'international français pourrait-il faire son grand retour en Ligue 1 ? La réalité a été dévoilée ce samedi.

En délicatesse avec son physique depuis des années, Eden Hazard a fini par lasser les dirigeants du Real Madrid. Le club espagnol a décidé de mettre fin au contrat de l'international belge, désormais libre de rejoindre l'équipe de son choix. Et à en croire Mohamed Henni, Hazard pourrait bien s'engager avec l'OM. Selon ses informations, les négociations seraient à un stade avancé.

C'est imminent, l'OM va boucler un énorme transfert ! https://t.co/6Mp8HroAq1 pic.twitter.com/TsIPnsH4qj — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Henni lance une rumeur sur Hazard

« J’ai une info incroyable à vous donner : Eden Hazard à l’OM, c’est brulant. L’OM est en contacts avec lui. C’est très sérieux. On va lui mettre la même diététicienne que Payet, il va tout bouffer à la cantine. Il faut pousser sur les réseaux, le saouler et le harceler de tweets. Pousser fort, ça peut faire la différence, ça peut peser dans la balance. Comme son gros fessier qui peut aussi peser dans la balance » a-t-il lâché lors de l'un de ses lives.

La vérité éclate dans ce dossier