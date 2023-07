Il réclame une star à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat a pris fin le 30 juin, Alexis Sanchez n’a toujours pas retrouvé de club. Les discussions existeraient toujours pour une prolongation à l’OM où il formerait un duo plus que prometteur avec Pierre-Emerick Aubameyang. C’est en tout cas de dont rêve Nicolas Filhol.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM compte bien attirer un autre attaquant d'ici la fin de la saison. Mais alors que le nom d'Iliman Ndiaye revient avec insistance, le journaliste Nicolas Filhol préférerait voir débarquer un certain Alexis Sanchez dont le contrat a pris fin le 30 juin.

L’OM veut un attaquant, ce sera 35M€ https://t.co/d9tJnGQRn4 pic.twitter.com/ZccwIGowx6 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Sanchez de retour à l’OM ?

« Ce n’est pas le même profil. Ndiaye a 23 ans tandis que Sanchez ça va encore être un ‘one shot’ d’un an », lance-t-il pour Football Club de Marseille , avant d’ajouter que le duo qu’Alexis Sanchez pourrait former avec Pierre-Emerick Aumbameyang pourrait être particulièrement intéressant en Ligue des champions.

«Avec un attaque Aubameyang-Sanchez tu fais trembler beaucoup d’équipes»