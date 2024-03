Une solution à 115M€ pour régler le mercato du PSG ?

Thibault Morlain

Lors du prochain mercato estival, le milieu de terrain devrait également être l’un des gros chantiers du PSG. Pour épauler Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, le club de la capitale cherchera à recruter du lourd. Reste encore à trouver le joueur idéal pour le PSG. Alors que Paris aurait un joueur en tête, pour des raisons économiques, c’est un autre transfert qui pourrait être privilégié.

Si le mercato estival est encore loin, on parle beaucoup des prochains transferts au PSG. Ça risque énormément de bouger au sein du club de la capitale, qui devra notamment assurer la succession de Kylian Mbappé. Des attaquants vont donc débarquer à Paris, mais pas seulement. Le PSG veut recruter du lourd sur toutes les lignes et donc également au milieu de terrain. Mais encore faut-il trouver le renfort idéal pour l’entrejeu de Luis Enrique.



Gavi trop cher pour le PSG ?

Pour CaughtOffside , Ben Jacobs a fait le point sur la recherche d’un milieu de terrain au PSG. Alors que le club de la capitale regarderait du côté du FC Barcelone, le journaliste a tenu à préciser concernant Frenkie De Jong et surtout Gavi : « Le PSG ne suit actuellement pas De Jong. En fait, c’est un autre joueur du FC Barcelone que le PSG voudrait idéalement : Gavi. Ça serait un coup audacieux étant donné que Barcelone voit Gavi comme un futur capitaine et quasiment comme un joueur intouchable. Et les champions de France n’ont clairement pas l’intention de payer la clause libératoire de Gavi d’un milliard d’euros ».

Bruno Guimaraes plus abordable