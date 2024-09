Une légende de l’ASSE fracasse le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec trois défaites en autant de rencontres depuis le début de la saison, l’ASSE inquiète déjà. Des difficultés que Jean-Michel Larqué met sur le compte du mercato, raté selon lui. La légende des Verts estime que le club ne s’est pas renforcé cet été et que l’équipe actuelle a le niveau Ligue 2.

Battue lors des deux premières journées par l’AS Monaco (1-0) et Le Havre (0-2), l’ASSE a enchaîné une troisième défaite consécutive samedi dernier sur la pelouse de Brest (4-0). Un début de saison pas vraiment idéal pour Olivier Dall’Oglio et ses hommes et qui inquiète déjà Jean-Michel Larqué.

« Les joueurs qui étaient la saison dernière à Saint-Étienne étaient des joueurs de Ligue 2. Et pour être une équipe de Ligue 1, il faut recruter des bons joueurs de Ligue 1 », a déclaré l’ancien joueur de l’ASSE dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Jean-Michel Larqué estime que le travail effectué cet été lors du mercato n’est pas suffisant pour que l’AS Saint-Etienne se maintienne en Ligue 1 : « Cela veut dire que tu disputes la Ligue 1 avec une équipe de Ligue 2 à peine améliorée. Et je n'en suis pas sûr. Tu ne peux pas y arriver ! On a une équipe de Ligue 2. »