Une ancienne obsession du PSG pour sauver le mercato ?

Axel Cornic

Ça bouge beaucoup autour de Milan Skriniar, grande priorité du Paris Saint-Germain selon nos informations. Le Slovaque ne veut pas prolonger et l’Inter doit donc décider si le vendre cet hiver ou alors le perdre à la fin de son contrat en juin. Un dossier qui semble avoir des répercussions aux quatre coins de l’Europe, avec une vieille connaissance du PSG qui semble avoir été impliquée.

Les prochaines heures s’annoncent bouillantes pour le PSG, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com souhaite boucler le transfert de Milan Skriniar. L’optimisme n’est toutefois pas de mise, puisqu’elles négociations avec l’Inter s’annoncent extrêmement compliquées.

Le PSG face à un dilemme dans la dernière ligne droite du mercato https://t.co/WGTCt0RZRl pic.twitter.com/2QuW2t1gS2 — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Koulibaly proposé à l’Inter pour remplacer Skriniar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’Inter se serait vu proposer une ancienne star de Serie A ainsi que grand objectif du PSG, pour remplacer Milan Skriniar. Il s’agirait vraisemblablement de Kalidou Koulibaly, dont le salaire de 10M€ empêche toutefois la moindre négociation.

Un transfert impossible cet hiver ?