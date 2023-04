Un tremblement de terre est annoncé, l’OM peut souffler

Axel Cornic

Président de l’Olympique de Marseille depuis 2021, Pablo Longoria connait un franc succès... qui donne des idées à des gros clubs étrangers ! La presse italienne assure que la Juventus souhaiterait miser sur lui pour le poste de directeur sportif, vacant depuis le départ de Fabio Paratici. Mais l’Espagnol a-t-il vraiment envie de quitter l’OM ?

C’est sans aucun doute le meilleur choix depuis le début du projet de Frank McCourt à l’OM. Arrivé dans un rôle de directeur sportif, Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud comme président du club et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il rencontre un certain succès. Aucun titre au compteur certes, mais son OM semble grandir d’année en année et fait parler en dehors des frontières de la Ligue 1.

La Juventus pense à Pablo Longoria

La Gazzetta dello Sport a en effet jeté un grand froid sur l’avenir de Pablo Longoria à la tête de l’OM ! Le célèbre quotidien sportif italien annonce en effet que la Juventus aimerait récupérer celui qui a été son responsable du recrutement de 2015 à 2018. Une rencontre aurait même eu lieu à Turin récemment, avec les Bianconeri qui apprécieraient tout particulièrement le profil de Longoria.

D’autres candidats en lice

Le danger ne semble toutefois pas être imminent pour l’OM. Toujours selon La Gazzetta , d’autres candidats pourraient faire la course en tête avec Andrea Berta de l’Atlético de Madrid ou encore Frederic Massara de l’AC Milan. Ce dernier aurait d’ailleurs un soutien de poids en la personne de Massimiliano Allegri, son ancien coéquipier à Pescara qui aimerait beaucoup travailler avec lui.

Pour le moment, l’OM n’a rien à craindre