L'OM peut trembler, les terribles révélations de la presse italienne

Au club depuis aout 2020 et intronisé président un peu plus d’un an après, Pablo Longoria pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille. Son ancien club de la Juventus, où il a officié en tant que responsable du recrutement de 2015 à 2018, chercherait en effet un directeur sportif et l’Espagnol semble avoir la cote du côté de Turin.

Successeur de Jacques Henri-Eyraud à la présidence de l’OM, Pablo Longoria a souvent confié avoir envie de revenir à sa première passion de directeur sportif. Ça tombe, bien, une énorme occasion pourrait se présenter dans les prochains mois avec la Juventus, un club auquel il a toujours été très attaché.

Longoria, futur directeur sportif de la Juventus ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la Juventus souhaiterait trouver un directeur sportif pour lancer son nouveau projet post Andrea Agnelli et une short-list aurait été dressée. Tout en haut on trouverait donc le nom de Longoria, qui avant de rejoindre l’OM a travaillé plusieurs années avec les Bianconeri .

Un lien très spécial

Ce n’est pas tout, puisque le quotidien italien explique que le profil du président de l’OM serait extrêmement apprécié au sein de la Juventus. Sa réussite avec le club phocéen y est pour beaucoup, mais les dirigeants de la Juve souhaiteraient surtout attirer l’un des meilleurs spécialistes européens du mercato et un homme très proche de l’ADN du club.