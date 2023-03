Il redoute le pire, l’OM peut trembler pour ses patrons

Thibault Morlain

Aujourd’hui, avec Pablo Longoria et Igor Tudor, l'OM semble être entre de très bonnes mains. En effet, l’Espagnol, président, dirige le club de la meilleure des manières et pour ce qui est du Croate, entraîneur, il tire le meilleur de ses joueurs. Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Daniel Riolo a émis certains doutes concernant l’avenir de Longoria et Tudor à l’OM.

Deuxième de Ligue 1, l’OM est dans une très bonne spirale, malgré quelques accrocs cette saison, notamment en Ligue des Champions et en Coupe de France. En championnat, les résultats sont donc au rendez-vous et pour cela, le club phocéen peut remercier Igor Tudor. Chahuté à ses débuts, le Croate a réussi à se faire apprécié sur la Canebière. Les joueurs ayant adhéré à sa méthode, ça fonctionne bien à l’OM pour Tudor, qui peut également compter sur le travail de Pablo Longoria pour arriver à ses fins. Deux hommes forts pour Marseille, qui ont pour point commun d’avoir un passé à la Juventus. Et alors que cette expérience a marqué l’Espagnol et le Croate, Daniel Riolo se pose quelques questions concernant l’avenir de Longoria et Tudor…

OM : Son départ est annoncé, la pression monte à Marseille https://t.co/1GkzeKNFJi pic.twitter.com/fNi1wobgCW — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

« Je les soupçonne de rêver de retourner là-bas »

Sur RMC , lors de l’émission L’After Foot , Daniel Riolo a évoqué cette attachement de Pablo Longoria et Igor Tudor envers la Juventus. De quoi lui faire dire que l’Espagnol et le Croate pourraient chercher à y retourner à l’avenir : « Quand je lis l’interview de Tudor qui est profondément marqué, au même titre que Longoria par la Juve, la Juve bonne période, ce sérieux, cette discipline, ce travail, que le président est là pour présidé que l’entraîneur a la confiance du président. Longoria a été marqué, tamponné par la Juve et Tudor l’est aussi. Au fond de moi, je les soupçonne de rêver de retourner là-bas. Pour l’instant, ils sont à l’OM, tant mieux pour l’OM, tant mieux pour notre championnat ».

La Juventus pense à Tudor

Le danger serait donc identifié pour l’OM avec Pablo Longoria et Igor Tudor et voilà que la menace ne cesse de se préciser dernièrement, notamment en ce qui concerne l’entraîneur croate. En effet, les performances de Tudor ne passent pas inaperçues en Europe. De quoi faire dire à la presse italienne que l’entraîneur de l’OM serait la priorité de la Juventus s’il fallait remplacer Massimiliano Allegri, actuellement aux commandes de la Vieille Dame. A suivre…