Coup de théâtre pour Zidane, ça ne va pas plaire au PSG

Les prochains mois vont être bouillants pour Zinédine Zidane, qui après presque deux ans d’inactivité semble avoir hâte de retrouver un club. Le Paris Saint-Germain rêve toujours de lui, mais d’autres pistes se présentent à l’ancien du Real Madrid, avec notamment un retour dans un autre club qui a marqué sa carrière de joueur, la Juventus.

Zinédine Zidane n’est encore qu’un jeune entraineur puisqu’il n’a eu que deux expériences au Real Madrid, mais son armoire à trophées est déjà bien remplie. Ainsi, tout le monde se demande par ou passera la suite de la carrière de l’homme aux trois Ligues des Champions consécutives, lui qui n’a plus de club depuis juin 2021 et justement son départ de Madrid.

Le PSG ne convainc pas Zidane

L’option la plus commentée concerne le PSG, qui allie projet ambitieux et puissance financière pour convaincre l’un des techniciens les plus suivis au monde. Pourtant, Calciomercato.it laisse entendre que Zidane ne serait pas vraiment tenté par une arrivée à Paris, où d’ailleurs comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Christophe Galtier garde la confiance des dirigeants.

Le Real Madrid aurait choisi Pochettino

Une troisième expérience au Real Madrid a également été évoquée, puisque Carlo Ancelotti pourrait prendre les rênes de la sélection brésilienne. L’Italien a toutefois annoncé en conférence de presse vouloir aller au bout de son contrat en juin 2024 et les Madrilènes pourraient bien se diriger vers un nouvel entraineur. TyC Sports parle en effet d’une possible arrivée de Mauricio Pochettino, lui aussi libre depuis son départ du PSG.

La Juventus, la suite logique ?