Le PSG veut prendre sa revanche, un gros transfert est attendu

Plombé dans les dernières minutes du mercato hivernal sur le deal d’Hakim Ziyech, le PSG pourrait bien revenir à la charge l’été prochain. L’international marocain aurait une porte de sortie pour quitter Chelsea, à condition qu’il s’agisse d’un transfert et non d’un prêt comme le voulait Paris l’hiver dernier.

L’hiver dernier, le PSG avait besoin de se renforcer offensivement. Avec le départ de Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton, le club de la capitale avait prévu de recruter un joueur offensif. En toute fin de mercato, le PSG s’est lancé sur la piste Hakim Ziyech, en manque de temps de jeu à Chelsea malgré sa très belle Coupe du monde. Mais ce dossier a terminé d’une triste manière pour le PSG.

Deal avorté pour Ziyech

Alors que le deal était totalement bouclé, le PSG n’a finalement pas pu enregistrer le contrat d’Hakim Ziyech. Chelsea s’est trompé dans les documents et a dû s’y prendre à plusieurs reprises, ce qui a fini par retarder l’échéance et plomber les plans du PSG sur le mercato. « On a le joueur avec nous, on a tout bien fait. Mais comme dans tous les transferts de joueurs, on a besoin que les trois parties marchent bien. Dans ce cas-là, ça a marché très bien avec le PSG, très bien avec Ziyech et malheureusement, au dernier moment, ça n'a pas marché avec l'autre partie », regrettait Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale.

Le PSG prêt à retenter sa chance pour un transfert ?