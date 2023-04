Messi : Nouveau rebondissement, le PSG va tomber de haut

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, le club de la capitale souhaite le prolonger. Mais pendant que ce dossier traîne, le FC Barcelone avance ses pions et commence à y croire. Il faudra cependant répondre aux exigences financières de la Liga.

De retour d’Argentine après avoir brillé avec sa sélection, Lionel Messi a retrouvé le PSG et devrait enchaîner dimanche soir contre l’OL. Une rencontre importante pour Paris qui peut creuser l’écart avec l’OM, tenu en échec par Montpellier vendredi au Stade Vélodrome. Pendant ce temps, le PSG doit également gérer l’avenir de Lionel Messi en coulisses. Comme l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale n’a pas changé de cap et veut garder Messi.

«Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi»

Mais pendant ce temps, le FC Barcelone avance ses pions. « Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne. C’est sûr que Messi aime le Barça et la ville, donc on espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. Léo et sa famille connaissent l'affection que j'ai pour eux. Il a participé aux négociations qui ne se sont pas bien passées. J'ai cette épine dans le pied. J'aimerais qu'il revienne pour ce qu'il pourrait représenter. Les belles histoires ont une fin bien. Nous avons des contacts avec eux », a d’ailleurs déclaré Rafa Yuste, le vice-président du Barça.

Le Barça y croit dur comme fer