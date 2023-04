C’est très chaud pour l’OM, un allié inattendu peut tout changer

Axel Cornic

Espagnol, Pablo Longoria est pourtant étroitement lié au football italien, où il a fait ses classes entre l’Atalanta et Sassuolo. C’est pourtant la Juventus qui a marqué le plus l’actuel président de l’Olympique de Marseille... qui pourrait bien décider de revenir à ses premiers amours ! En Italie, on assure en effet que Longoria serait l’un des favoris pour le poste de directeur sportif de la Juve.

Ces dernières années, l’OM a bouclé plusieurs deals avec la Juventus, rencontrant plus ou moins de succès. La raison principale de ce lien n’est autre que Pablo Longoria, ancien responsable du recrutement des Bianconeri de 2015 à 2018, qui semble avoir toujours une très belle cote à Turin.

Énorme coup de l'OM, c'est validé https://t.co/d6HbawKAOV pic.twitter.com/TVZXvhpyUG — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

La Juve veut Pablo Longoria

La Gazzetta dello Sport annonce en effet que l’OM pourrait perdre son président, qui serait visé par la Juventus pour prendre le poste de directeur sportif. Un premier contact aurait d’ailleurs déjà eu lieu à Turin récemment, même si pour le moment Pablo Longoria semble concentré sur son travail à l’OM.

Allegri pencherait plutôt pour Massara