Un transfert de l’OM à l’origine d’un clash

Thibault Morlain

Tandis que Vitinha est parti au mercato hivernal, l’OM s’est renforcé offensivement avec l’arrivée de Faris Moumbagna. Recruté pour 8M€, le Camerounais a ainsi posé ses valises sur la Canebière. Et si l’attaquant olympien s’est déjà montré décisif, il est loin de faire l’unanimité auprès des observateurs. Le cas Moumbagna a ainsi généré quelques vives explications.

Ça a beaucoup bougé à l’OM lors du dernier mercato hivernal. Une fois n’est pas coutume, Pablo Longoria a multiplié les opérations. Dans le secteur offensif, on a notamment assisté au départ de Vitinha, prêté avec option d’achat au Genoa. Pour le remplacer, l’OM a lâché 8M€ pour s’offrir les services de Faris Moumbagna, attaquant camerounais de 23 ans. Un transfert qui fait déjà beaucoup parler…

« Moumbagna, c’est un joueur de District »

Pas convaincu par les performances de Faris Moumbagna, Jean-Michel Larqué n’avait pas été tendre à propos du buteur de l’OM. Il avait notamment parlé d’un « joueur de District » : « Moumbagna, c’est un joueur de District. Physiquement, j’ai vu une photo épouvantable de lui dans L’Équipe. Une photo terrifiante, parce qu’il n’a aucune allure ce garçon-là. Ne parlons même pas de ses performances. Aujourd’hui, physiquement, il n’est pas prêt à disputer un match de Ligue 1 ».

« Il ne faut pas entrer dans la caricature »