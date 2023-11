Un transfert colossal prend forme, le PSG est sur le coup

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé est actuellement dans sa dernière année de contrat, Khvicha Kvaratskhelia est de nouveau cité parmi les cibles du PSG. Un dossier qui s’annonce d’ores et déjà bouillant, l’ailier gauche du Napoli ne manquant pas de prétendants sur le mercato, tandis que la formation de Serie A souhaite quant à elle le prolonger.

Avec Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia fut l’une des attractions de la saison dernière au Napoli. Et à l’instar de l’attaquant nigérian, le Géorgien ne manque pas de prétendants sur le mercato, ce serait notamment le cas du PSG, figurant parmi la longue liste des clubs intéressés. Evoluant sur le flanc gauche de l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia pourrait apparaître comme une option pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, mais il y a de la concurrence dans ce dossier.

Les cadors de Premier League sont à l’affût

90Min révèle en effet que l’impressionnante liste de clubs disposés à accueillir Khvicha Kvaratskhelia à l’avenir. Des émissaires de Chelsea, Newcastle, Manchester City et Manchester United auraient notamment fait le déplacement jusqu’à Valladolid dimanche pour assister à la prestation de l’ailier du Napoli contre l’Espagne (3-1), et ils n’ont pas dû être déçus, le Géorgien marquant l’unique but de son équipe.

D’autres mastodontes en course, Naples veut blinder Kvaratskhelia