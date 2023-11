PSG : La folle rumeur Mourinho, un ennemi inattendu se présente

Axel Cornic

Alors qu’il est en fin de contrat à l’AS Roma, José Mourinho est à nouveau lié au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas la première fois, puisque le Portugais a régulièrement été évoqué pour prendre les rênes de l’équipe parisienne et à bientôt 61 ans, il pourrait bien devenir une option crédible en cas de catastrophe avec Luis Enrique.

Le Qatar a décidé de miser sur une « grande gueule » pour remplacer le très critiqué Christophe Galtier, avec l’arrivée de Luis Enrique. Mais l’identité de l’entraîneur du PSG aurait pu être bien différente…

Mourinho garderait un œil sur le PSG

Car un autre candidat semblait prêt à s’asseoir sur le banc de l’équipe parisienne ! Sky Sport Italia a en effet expliqué encore récemment que José Mourinho aurait toujours eu un intérêt particulier pour le poste d’entraîneur du PSG. D’ailleurs, il est l’un des noms qui est le plus souvent revenu depuis le début du projet QSI, avec ceux de Pep Guardiola et de Zinédine Zidane.

Capello veut le voir rester à Rome