Un milliardaire règle un transfert improbable au PSG !

D'ici le 3 février, le PSG cherchera à poursuivre son dégraissage, déjà bien entamé. Après Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus, le club de la capitale va se séparer de Milan Skriniar et Xavi Simons. Le prochain sur la liste serait Marco Asensio pour lequel son agent, Jorge Mendes, un proche de Luis Campos, aurait une idée inédite.

Après avoir bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 70M€, le PSG accélère pour dégraisser son effectif. Dans cette optique, Randal Kolo Muani a déjà rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt, tandis que Xavi Simons devrait être transféré définitivement au RB Leipzig, ce qui débloquera le prêt de Milan Skriniar à Fenerbahçe.

Le PSG a déniché son attaquant ! Cette surprise pourrait bouleverser la saison. ⚽ https://t.co/vUUrrD2JWA — le10sport (@le10sport) January 30, 2025

Asensio sur le départ ?

Désormais, le prochain dossier à gérer sera Marco Asensio. Bien que très utilisé en début de saison, l'international espagnol a totalement disparu des radars et n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Un départ semble ainsi inévitable et une solution inattendue aurait été trouvée.

Un projet inattendu l'attend sur le mercato

En effet, alors la presse espagnole révèle un intérêt du Betis pour Marco Asensio, du côté de la Grèce, c'est une toute autre option qui est évoquée. D'après Sportime, l'Olympiakos envisagerait sérieusement la signature du joueur du PSG pour six mois, avant de l'envoyer à Nottingham Forest. Un deal qui semble surprenant, mais les deux clubs appartiennent à l'homme d'affaires grec Evangelos Marinakis, qui a bouclé plusieurs transactions avec Jorge Mendes, l'agent de Marco Asensio, et proche de Luis Campos. Néanmoins, le mercato en Grèce fermera ses portes ce vendredi soir.