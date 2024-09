Un Marseillais au PSG, ce transfert le fait halluciner

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'arrivée d'Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG, à l'OM, les débats sont nombreux autour de la légitimité à intégrer un club rival. La surprise était totale lorsque l'international français a débarqué dans la cité phocéenne. Pour Alexy Bosetti, même le transfert de Lucas Hernandez, né à Marseille, au PSG a posé problème même s'il n'a jamais été lié à l'OM.

Très cru au sujet de ses choix de carrière en conférence de presse à son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot a bien entendu les critiques à son sujet après sa signature. L'ancien titi du PSG avait pourtant déclaré qu'il ne porterait jamais le maillot marseillais. Pour Lucas Hernandez, les choses sont différentes et pourtant, l'incompréhension reste palpable.

« C'est ridicule »

Arrivé au PSG en 2023 après ses expériences à l'Atlético de Madrid et au Bayern Munich, Lucas Hernandez s'est vite intégré à l'équipe. Pourtant, le fait qu'il soit né à Marseille dérange Alexy Bosetti, qui n'a pas hésité à le faire savoir. « Que m’inspire l’arrivée de Rabiot à l’OM ? Ça me dégoûte... Je ne dis pas qu'il doit faire vingt ans dans le même club, mais il y a un minimum à respecter. Regardez (Lucas) Hernandez, il est Marseillais, il part du Bayern Munich, et une heure après il dit : "Ici c'est Paris !" C'est ridicule. Ce n'est pas comme s'il était au FC Annecy et qu'on lui proposait le PSG. Un joueur a toujours le choix de signer. Il peut refuser, et Rabiot aussi. C'est honteux, c'est tout ce que je déteste dans le foot » argumente l'ancien attaquant niçois, devenu ultra.

Rabiot, un traître ?

Après avoir passé une grande partie de sa vie au PSG, Adrien Rabiot n'avait pas le droit de signer à l'OM pour beaucoup de supporters. Les retrouvailles entre les deux clubs le 27 octobre prochain s'annoncent tendues. En tout cas, sur le plan sportif, tout le monde s'accorde à dire que l'OM a réalisé un gros coup sur le mercato.