Un crack signe à l’OM et va s’en mordre les doigts ?

Arnaud De Kanel

Après de longues semaines de négociations, Darryl Bakola signait son premier contrat professionnel avec l'OM le 3 septembre dernier. Roberto De Zerbi avait notamment offert des garanties sur son temps de jeu avec l'équipe première, mais voilà qu'elles pourraient disparaitre suite à l'arrivée inattendue d'Adrien Rabiot.

Courtisé par de grands clubs européens, Darryl Bakola prenait tout de même la décision de signer son premier contrat professionnel avec l'OM le 3 septembre dernier. Le milieu de terrain polyvalent avait reçu des garanties sportives avec notamment un rôle à jouer dans la rotation au milieu de terrain. Il avait d'ailleurs indiqué avoir été séduit par la perspective d'évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Bakola avait l'ambition de gratter du temps de jeu

« Je ressens beaucoup de joie et de plaisir, j’attendais ça depuis un moment. Je tiens à remercier le club pour sa confiance. Le projet m’a vraiment plu, avec Roberto De Zerbi, qui a beaucoup joué dans ma décision. Je vais travailler et progresser jusqu’à obtenir mes premières minutes avec l’OM, et ma première titularisation pourquoi pas », confiait Darryl Bakola après sa signature. Signature qu'il pourrait déjà regretter en raison de l'ultime coup que s'apprête à réaliser son club sur le mercato.

Bakola, autre victime de Rabiot ?

Dans les prochaines heures, Adrien Rabiot sera officiellement un joueur de l'OM. L'arrivée de l'ancien joueur du PSG va rétrograder Geoffrey Kondogbia sur le banc et repousser encore un peu plus loin Valentin Rongier dans la hiérarchie. Mais alors que dire des jeunes comme Gaël Lafont et Darryl Bakola qui se voyaient déjà venir en aide à Roberto De Zerbi. Reste à voir si l'entraineur de l'OM gardera sa ligne de conduite on offrant du temps de jeu aux jeunes comme il l'avait promis où s'il sera contraint de revoir ses promesses suite à l'arrivée de Rabiot. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines...