Un coup de théâtre se confirme avec Neymar

Jean de Teyssière

Le PSG va se séparer de Christophe Galtier et le remplacer par Luis Enrique. Si ce n'est pas encore officiel, cela ne fait désormais que peu de doutes. Et l'Espagnol aurait fixé quelques conditions au PSG pour venir s'assoir sur le banc la saison prochaine. Comme par exemple, conserver Neymar, convaincu qu'il peut lui faire retrouver son meilleur niveau.

C'est le journaliste pour El Chiringuito , Eduardo Inda qui a évoqué la volonté du futur coach du PSG Luis Enrique de vouloir conserver à tout prix Neymar la saison prochaine : « Luis Enrique, s'il va enfin au PSG, a demandé qu'un joueur reste. Un joueur qui avait déjà à Barcelone. On parle de Neymar. Il dit toujours que le meilleur Neymar est celui qu'il a formé et qu'il a été vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec Luis Enrique à la tête de Barcelone. Il a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'en remettra et qu'il sera ce qu'il était. »

Neymar, pièce maîtresse pour un sacre en Ligue des Champions

Eduardo Inda va même plus loin en affirmant que selon Luis Enrique, Neymar, tout comme Kylian Mbappé sont essentiels pour que le PSG puisse remporter un jour la tant espérée Ligue des Champions. Et il sait de quoi il parle, lui qui a déjà remporté ce trophée en 2015 avec le FC Barcelone... et Neymar. De quoi redonner de l'espoir aux supporters parisiens et surtout de quoi réfléchir aux dirigeants du PSG concernant le cas Neymar.

Vers un nouveau Neymar en 2023 ?

Victime d'une énième entorse à la cheville droite, Neymar et le PSG ont décidé d'opérer le numéro 10 brésilien. Quasiment remis, Neymar espère que cette opération pourra fortifier sa cheville et qu'il retrouvera son meilleur niveau. D'ailleurs, Luis Enrique, son ancien coach au FC Barcelone entre 2014 et 2017 est persuadé qu'il peut redonner à Neymar son meilleur niveau.