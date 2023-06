Mercato - PSG : Mbappé, le coup de tonnerre

Arnaud De Kanel

Ce n'est désormais plus un secret pour personne. Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas lever la clause qui lui permettait de prolonger automatiquement son contrat jusqu'en 2025 et il en a averti ses dirigeants, abasourdis suite à cette nouvelle.

Il y a maintenant une semaine, L'Equipe a révélé que Kylian Mbappé avait décidé de ne pas aller au-delà de son contrat avec le PSG qui prend fin en 2024. Le club de la capitale comptait pourtant sur lui et avait bon espoir de le prolonger pour une plus longue durée. Mais du jour au lendemain, tout a basculé. Les dirigeants parisiens sont tombés des nues quand ils ont reçu la fameuse lettre de Kylian Mbappé. Logiquement, le PSG veut le vendre cet été pour le symbole afin de faire respecter l'institution. Mais visiblement, tout cela n'est pas dans les plans du capitaine des Bleus .

Transfert à 150M€ pour Mbappé, il annonce un accord https://t.co/RFeIJsRxc1 pic.twitter.com/kMvUcKK9zS — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

«Je suis heureux de rester ici la saison prochaine»

« J’ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l’année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n’a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine », a martelé Kylian Mbappé dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport la semaine passée. Le PSG lui aurait donc fixé un ultimatum : soit il prolonge, soit il sera vendu dès cet été. Mais encore une fois, l'attaquant parisien reste inflexible sur sa position et cela fait les affaires du Real Madrid qui ne pense qu'à le signer libre l'an prochain.

Mbappé ne veut pas entendre parler du Real