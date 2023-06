Après la MNM, le PSG a choisi sa nouvelle attaque de folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est terminé pour la MNM. Le trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé a été disloqué à la fin de la saison dernière. Mais en coulisses, le PSG a déjà identifié leurs successeurs. Le club parisien voudrait associer un numéro 9 de classe mondiale et Bernardo Silva à Kylian Mbappé. Quant à Neymar, il pourrait bien recaler d'un cran sur le terrain.

Pendant deux ans, le PSG s'appuyait sur la MNM. Un trio offensif qui, sur le papier, n'avait pas d'égal en Europe. Le club parisien avait flairé la bonne idée d'associer Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Mais cette décision n'a pas eu l'effet escompté. En réalité, les trois joueurs étaient réticents à s'impliquer dans les tâches défensives, ce qui créait un déséquilibre évident sur le terrain. En Ligue des champions, ce genre d'attitudes ne pardonne pas et ils l'ont appris à leurs dépens. Les supporters ont régulièrement sifflé Neymar et Lionel Messi, qui a pris la décision de changer d'air à la fin de la saison.

Mercato : Le PSG tremble avec cette annonce ! https://t.co/qdR2VLeeRs pic.twitter.com/K1YCjN7nAY — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Le prochain trio d'attaque déjà identifié par le PSG

Mais au PSG, on travaille déjà sur la succession de cette MNM. Evidemment, il n'est pas question de se séparer de Kylian Mbappé. Malgré les rumeurs de départ, l'international français n'est plus que jamais dans les plans du PSG selon les informations du Parisien. Il pourrait être associé à un numéro 9 de classe mondiale. Les dirigeants travaillent sur plusieurs dossiers comme celui d'Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Napoli) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Enfin, le dernier membre du trio pourrait être Bernardo Silva, l'une des priorités de Luis Campos selon les informations du 10Sport.com. Marco Asensio et Kang In-Lee pourraient être des suppléants.

L'inconnu Neymar

Quid de Neymar ? Comme le confirme le quotidien, le PSG souhaite le vendre, mais en cas d'échec, l'international brésilien pourrait intégrer le dispositif de Luis Enrique. Neymar pourrait reculer d'un cran afin d'évoluer dans un milieu de terrain à trois. Un nouveau rôle pour l'ancienne star du FC Barcelone, en quête de rédemption.