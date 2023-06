Un coup à la Mbappé est tenté, le PSG va enrager

La rédaction

Freiné par une grave blessure au genou, Federico Chiesa n’en reste pas moins l’un des grands talets du football italien. Luis Campos le sait et il aimerait beaucoup l’attirer au Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, profitant de l’énorme crise qui frappe actuellement la Juventus. Mais l’ailier de 25 ans est-il vraiment attiré par le PSG ?

La MNM c’est définitivement de l’histoire ancienne. Avec le départ de Lionel Messi vers la MLS le trio infernal du PSG, qui n’a pas totalement apporté satisfaction ces deux dernières années, va se dissoudre. D’ailleurs, à Doha on aimerait également voir Neymar faire ses valises, avec Chelsea qui est une piste viable comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Le PSG fonce sur Federico Chiesa...

Si selon nos informations à droite de l’attaque c’est Marco Asensio qui va débarquer, rien n'est encore décidé à gauche, surtout avec les doutes concernant Kylian Mbappé et Neymar... sans parler de l’arrivée d’un numéro 9 qui manque cruellement au PSG. Ainsi, La Gazzetta dello Sport nous a récemment appris que Luis Campos en pincerait pour Federico Chiesa, star de la Squadra Azzurra lors du dernier Euro, qui a traversé une période assez compliquée cette saison avec une grave blessure au genou.

Qui parle de prolongation avec la Juventus