Un attaquant affole le mercato, le PSG peut en profiter

Arnaud De Kanel

Titularisé pour la seconde fois consécutive face à Ajaccio, Hugo Ekitike profite de l'absence de Neymar pour se montrer en cette fin de saison. S'il ne parvient pas à se montrer décisif, il participe au jeu parisien et montre qu'il n'a pas tout perdu. Convaincus de son potentiel, plusieurs clubs souhaiteraient l'enrôler. Une aubaine pour le PSG.

Hugo Ekitike enchaine avec le PSG. Bien qu'il peine à se montrer décisif, le jeune attaquant pèse dans le jeu par rapport à ce qu'il avait montré jusque là. Il a encore été titularisé par Christophe Galtier samedi soir face à Ajaccio. Mais alors que le PSG ne semble pas convaincu de ses qualités, d'autres clubs le sont et aimeraient le relancer.

Il relance un clash, Messi est impliqué https://t.co/EBeKXiAKj2 pic.twitter.com/EitKK2Fbf8 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

La joie d'Ekitike

Malgré la frustration de ne pas avoir cadré un seul tir samedi soir, Hugo Ekitike était heureux de la performance du PSG. « C’est plaisant, c’est satisfaisant parce qu’on produit du beau jeu collectif. Je pense qu’on fait ressortir un bon esprit de groupe à travers les performances, tous les buts que l’on peut mettre sur les deux derniers matches qu’on fait. On se rapproche petit à petit de l’objectif, mais il y a encore des matches, et on est sur la bonne voie. Ne pas prendre de but, c’est une preuve qu’on a fait part de notre état d’esprit défensif et qu’on a été solides, surtout quand on en met cinq. On peut être fiers de la performance, je pense que tout le monde a fait le job aujourd’hui. L’objectif, c’est de remporter tous les matches, garder notre temps d’avance et notre place de leader du championnat, si possible de pas prendre de but aussi, et être en totale domination par rapport aux autres adversaires », a-t-il confié au micro de PSG TV . Il garde une belle cote en Europe malgré sa saison ratée.

Ekitike est courtisé

Le rendement d'Hugo Ekitike est très critiqué. Il pourrait même quitter le PSG en fin de saison mais au vu de ses performances, le club de la capitale craignait de ne pas recevoir d'offres. Finalement, l'attaquant parisien serait suivi par l'Eintracht Francfort ainsi que d'autres clubs selon Fabrizio Romano. Un cadeau tombé du ciel pour le PSG.