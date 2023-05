PSG : Une star pète les plombs, Galtier sort du silence

Arnaud De Kanel

Le large succès du PSG face à Ajaccio (5-0) a été entaché par la grosse échauffourée en fin de rencontre qui a conduit à l'expulsion d'Achraf Hakimi. Le Marocain a perdu ses nerfs, lui qui revenait tout juste de suspension. Christophe Galtier estime que cela aurait pu être évité.

Moins d'une semaine après sa victoire sur la pelouse de l'ESTAC, le PSG a récidivé au Parc des Princes cette fois-ci pour prendre le meilleur sur l'AC Ajaccio. Mais cette saison, le club de la capitale est obligé de se compliquer la tâche. Alors qu'il y avait 5-0 et que la victoire était acquise, Achraf Hakimi a disjoncté et une altercation a éclaté. Principal instigateur de l'échauffourée, le latéral a été exclu. Christophe Galtier a réclamé un peu plus de bon sens à l'arbitre de la rencontre.

«Les cartons rouges sont sévères»

Il l'avait déjà fait savoir sur le bord de la pelouse pendant la rencontre, il a récidivé en conférence de presse. Christophe Galtier regrette sincèrement la décision de l'arbitre par rapport à Achraf Hakimi, bien qu'il relève le manque de sang-froid de son joueur. « Contre Lorient (1-3), son geste était trop engagé dans le jeu. Là, c’est une réaction après une échauffourée. Les cartons rouges sont sévères mais il doit y avoir plus de maîtrise de sa part lorsque le score est ainsi acquis et que tout le monde est dans le plaisir », a déclaré le coach du PSG dans des propos relayés par Canal Supporters avant de poursuivre.

«On aurait pu avoir plus de discernement avec deux cartons jaunes»