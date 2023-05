Le PSG l'annonce, ce joueur de Galtier est en plein calvaire

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Achraf Hakimi vit un véritable cauchemar. En effet, le défenseur marocain de 24 ans est en plein calvaire, que ce soit dans sa vie professionnel au PSG ou sur le plan personnel. Et comme l'a reconnu le club de la capitale, Achraf Hakimi est affecté par ce qu'il traverse.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi a réalisé des performances en dents de scie depuis sa signature. Mais en cette année 2023, l'international marocain enchaine les contre-performances.

Achraf Hakimi accuse le coup

Flamboyant lors de la Coupe du Monde au Qatar, Achraf Hakimi s'est éteint lors de son retour à Paris. En effet, l'arrière droit de 24 ans cumule les mauvaises prestations depuis la reprise. D'ailleurs, Achraf Hakimi a été expulsé face au FC Lorient dès la 20ème minute. Ce qui a indirectement provoqué la défaite du PSG d'après Christophe Galtier. « Il faut prendre les scénarios et les compositions d'équipe. Face à Lorient, ça a été une grande déception sur le résultat et le jeu. Mais nous avions joué à dix pendant 1h15. C'est aussi l'histoire d'un match », a estimé le coach du PSG en conférence de presse.

