Une star du PSG est attaquée, son clan accuse Galtier

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Achraf Hakimi peine à évoluer à son plus haut niveau au PSG. Ce qui a le don d'agacer le staff de Christophe Galtier. Toutefois, à en croire l'entourage d'Achraf Hakimi, le technicien parisien est responsable de sa mauvaise passe, et ce, parce que le système de jeu du PSG ne correspond pas au Marocain.

Demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi s'est très bien illustré au Qatar. Toutefois, son retour à Paris n'a pas du tout été une réussite.

Invité à snober le Qatar, il a choisi le PSG https://t.co/c2qFfGDqFs pic.twitter.com/0FKk0MemP0 — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Hakimi est au plus mal au PSG

Depuis le début de l'année 2023, Achraf Hakimi est à la peine au PSG, enchainant les contre-performances. Ce qui irriterait le staff de Christophe Galtier. Et alors qu'Achraf Hakimi serait sous le feu des critiques au PSG, son entourage a désigné le coupable dans cette affaire.

Le clan Hakimi pointe du doigt Galtier